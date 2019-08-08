Пілоти Ryanair планують два страйки наприкінці літніх відпусток



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Перший страйк триватиме 48 годин, з четверга 22 серпня до п'ятниці 23 серпня. Другий – охопить буде протягом трьох днів, з понеділка 2 вересня до середи 4 вересня.

Профспілка має претензії до авіакомпанії через нарахування пенсій, страхування на випадок втрати ліцензії, допомоги під час вагітності та пологів, прозорої і послідовної структури оплати

Британські пілоти, які працюють в авіакомпанії Ryanair, планують провести серію страйків в кінці періоду літніх відпусток. Про це повідомляє Sky News.

Профспілка має претензії до авіакомпанії через нарахування пенсій, страхування на випадок втрати ліцензії, допомоги під час вагітності та пологів, прозорої і послідовної структури оплати.

Профспілка пілотів Balpa повідомила, що підтримала страйк більшістю голосів - 80% при явці в 72%.

Зазначається, що перший страйк триватиме 48 годин, з четверга 22 серпня до п'ятниці 23 серпня. Другий – охопить буде протягом трьох днів, з понеділка 2 вересня до середи 4 вересня.

Профспілка Balpa зазначив, що пілоти не хочуть порушувати графік і висловив надію, що страйків вдасться уникнути, якщо Ryanair сяде за стіл переговорів.

У той же час авіакомпанія заявила, що страйк викличе незручності для клієнтів, а профспілка не мала мандату на страйк.

Минулого тижня також стало відомо, що Ryanair планує скоротити 900 робочих місць, оскільки у неї занадто багато співробітників для задоволення своїх потреб.

Як відомо, Європейська комісія зобов'язала лоукостер Ryanair повернути Франції незаконно отримані 8,5 мільйонів євро субсидій.

Нагадаємо, лоукостер Ryanair збільшить частоту польотів за чотирма маршрутами з Іспанії, Словаччини і Польщі в Україну в сезон зимової навігації польотів 2019/2020. З 27 жовтня частота рейсів на лінії Київ - Братислава збільшиться з двох до трьох на тиждень. На додаток до перельотів по понеділках і четвергах з'явиться ще один - по неділях.