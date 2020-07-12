Прокол Трампа. Президент США визнав, що репер-кандидат - його проєкт?



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Трамп вважає, що Каньє Вест легко забере голоси афроамериканців у Байдена

Американському реп-виконавцю Каньє Весту, який раніше оголосив про намір балотуватися на пост президента США, не важко відібрати на президентських виборах голоси темношкірих американців у колишнього віце-президента Джозефа Байдена, який, як очікується, буде кандидатом від демократів. Таку думку висловив в суботу в Twitter американський лідер Дональд Трамп.

Він прокоментував повідомлення про те, що реп-виконавець зможе відібрати голоси афроамериканців у Байдена. «Це (йому) не складе труднощів. Корумпований Джо не зробив нічого доброго для темношкірих!», — написав глава Білого дому. Байден у своїй виборчій кампанії спирається, зокрема, на підтримку темношкірого населення країни.

Як повідомлялось, 4 липня Вест написав в Twitter, що збирається балотуватися на пост президента Сполучених Штатів. 8 липня в інтерв’ю журналу Forbes темношкірий виконавець уточнив, що в цьому році має намір брати участь в президентських виборах в США як незалежний кандидат.

Вест зазначив, що більше не підтримує Трампа, хоча був його прихильником. Американський лідер в інтерв’ю телеканалу Fox News в четвер заявив, що схвалює рішення Веста претендувати на вищу державну посаду. Низка американських журналістів одразу припустили, що Вест - проєкт Трампа. До прикладу, американський консервативний політичний активіст і коментатор Кореко Джакуан Пірсон у себе в Twitter написав: «Якщо Каньє справді балотується в 2020 році (у чому я сумніваюся), він просто вкраде голоси Байдена. Молодь і так не ентузіасти Байдена, крім них Каньє вкраде голоси чорних».

59-е вибори президента США намічені на 3 листопада.

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