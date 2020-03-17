У Польщі виявлено 28 нових хворих на коронавірус, п’ятеро людей померли



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У Польщі 28 нових випадків коронавірусної інфекції

У Польщі зареєстровано 205 людей, інфікованих коронавірусом

Міністерство охорони здоров’я Польщі повідомило, що станом на 17 березня в країні виявлено 28 нових випадків захворювання на корона вірус.

Зареєстровано загалом 205 випадків захворювання на коронавірус, померли п’ятеро людей, – передає Tvn24.pl.

«У Польщі 28 нових випадків коронавірусної інфекції, підтверджених позитивним результатом лабораторних досліджень», – повідомило міністерство охорони здоров’я Польщі вранці 17 березня.

Зазначають, що п’ята людина з коронавірусною інфекцією померла в лікарні у Воблжичі. «Це 57-річний чоловік, який мав супутні захворювання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.