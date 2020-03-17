Поліція попередила про штрафи за чутки про коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Штраф за поширення фейків складає від 170 до 255 грн

Поліція закликає мешканців Києва не поширювати неперевірену інформацію щодо коронавірусу, яка може посіяти паніку серед населення.

Патрульна поліція Києва нагадує, що за поширення неправдивих чуток передбачена відповідальність.

«У зв'язку з останніми подіями в країні, які пов'язані із поширенням коронавірусної інфекції, просимо громадян не поширювати неперевірену інформацію та нагадуємо про передбачену за це відповідальність», - йдеться в повідомленні.

Так, згідно зі ст. 173-1 Кодексу про адміністративні правопорушення, «поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку — тягнуть за собою накладення штрафу від 170 до 255 гривень або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку».

Поліція радить брати інформацію тільки офіційних джерел.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Читайте також: