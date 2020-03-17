Зеленський підтвердив можливість запровадження надзвичайного стану по всій Україні



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Станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом

«Я вам чесно скажу: якщо це буде потрібно, ми запровадимо надзвичайний стан», - заявив президент

Президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України, якщо цього вимагатиме ситуація.

Про це глава держави заявив в понеділок ввечері в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Ви чули, що президент Французької Республіки Макрон сьогодні сказав, що 15 днів всім заборонено виходити на вулиці. Поки що ми не дійшли до цієї ситуації. Але я вам чесно скажу: якщо це буде потрібно, ми запровадимо надзвичайний стан (в усій країні. – ред.)», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

Як повідомлялося, Франція запроваджує безпрецедентні заходи для боротьби із коронавірусом, які включають скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів готує перелік заходів, які передбачає запровадження надзвичайного стану в окремих регіонах країни — йдеться про Чернівецьку та Житомирську області.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.