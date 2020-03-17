У МОЗ заспокоїли: більшість людей переносить новий коронавірус, як звичайне ГРВІ документ



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Новий коронавірус - це ГРВІ, що викликаний невідомим раніше збудником

Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від Covid-19 на рівні 3,4%, отже для 96,6% хворих ця недуга не матиме таких наслідків

Більшість людей, інфікованих новим коронавірусом, переносять його як звичайний ГРВІ.

Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.

«Більшість людей, що хворіють на новий коронавірус, переносять його як звичайний ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником.Так, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від Covid-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих ця недуга не матиме таких наслідків», - йдеться у повідомленні.

В ЦГЗ нагадали правила для убезпечення від інфікування: уникати контакту з людьми із симптомами ГРВІ (мінімальна дистанція — 1,5 метра), не торкатися обличчя, зокрема очей, носа та рота; термічно обробляти продукти; часто мити руки впродовж 20 — 40 секунд теплою водою з милом або обробляти долоні антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

У разі появи перших симптомів ГРВІ необхідно невідкладно звернутися до свого сімейного лікаря.

У ЦГЗ наголосили, що медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні лише люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, що доглядають за хворими.

Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих осіб, з них тих, хто хворів Covid-19 і одужав, - 79 883, а тих, хто помер – 7 174.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний - на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

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