У Польщі знесли пам'ятник подяки Радянській армії

Польський закон про заборону пропаганди комунізму та іншого тоталітарного ладу передбачає, серед іншого, знесення радянських пам'ятників

Пам'ятник подяки Радянській армії знесли в місті Лідзбарк-Вармінський на півночі Польщі, повідомляє агентство РАР. «Відповідно до змін, внесених до закону про декомунізацію, такого типу об'єкти повинні бути ліквідовані власниками територій до кінця березня», — йдеться в повідомленні. Пам'ятник був відкритий у 1949 році на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Польський закон про заборону пропаганди комунізму та іншого тоталітарного ладу передбачає, серед іншого, знесення радянських пам'ятників

Пам'ятник подяки Радянській армії знесли в місті Лідзбарк-Вармінський на півночі Польщі, повідомляє агентство РАР.

«Відповідно до змін, внесених до закону про декомунізацію, такого типу об'єкти повинні бути ліквідовані власниками територій до кінця березня», — йдеться в повідомленні.

Пам'ятник був відкритий у 1949 році на перетині вулиць Бартошіцька і Вармінська. Після 1989 року з нього було демонтовано червоні зірки. До недавнього часу на місці залишалися бетонний шпиль і статуї червоноармійців. За пам'ятником ніхто не доглядав, і він прийшов до жалюгідного стану. Монумент був обгороджений сіткою з метою безпеки.

Мер міста спочатку хотів перенести бетонні фігури червоноармійців на місцеве військове кладовище, але на це не дав згоди вармінсько-мазурський воєвода.

Зазначимо, що муніципалітети Вармінсько-Мазурського воєводства Польщі, яке розташоване недалеко від польсько-російського кордону, передали воєводі перелік об'єктів і пам'яток, які передбачається знести. У нього потрапили пам'ятники подяки Червоної Армії в Лідзбарке-Вармінсько, Тушеві під Любавой і в Решле, а також пам'ятник подяки Радянської Армії в Пасленці.

Минулої осені в Польщі вступили в силу поправки до закону про заборону пропаганди комунізму та іншого тоталітарного ладу. Закон передбачає, серед іншого, знесення радянських пам'ятників. За підрахунками Інституту національної пам'яті Польщі, він стосується більш ніж 450 пам'ятників у всій країні, 230 з яких - пам'ятки солдатам Червоної армії. Всі монументи, які підпадають під закон, повинні бути прибрані з громадських місць протягом 12 місяців. При цьому даний закон не стосується місць поховання.