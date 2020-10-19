У Празі затримали понад 150 учасників акцій протесту



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Акція проти Covid-19 в Празі, Чехія, 18 жовтня Фото:Reuters

Унаслідок сутичок близько 20 працівників поліції отримали поранення

У столиці Чехії Празі після заворушень, які почалися з протесту футбольних і хокейних хуліганів проти обмежень через Covid-19, затримані понад 150 осіб, повідомила поліція країни.

Керівництво держави підтримало дії правоохоронців.

Як повідомила речниця поліції Праги Ева Кропачова, понад сто демонстрантів затримали на місці акції на Староміській площі в історичному центрі чеської столиці. Їх підозрюють у порушенні громадського порядку, насильстві проти представників влади чи невиконанні вимоги владних органів.

Ідеться про осіб, які нападали на працівників поліції при розгоні демонстрації, яка порушила правила проведення таких заходів.

Іще близько 50 осіб, які мали з собою «предмети, що могли завдати поранень», поліція затримала ще перед акцією.

Унаслідок сутичок близько 20 працівників поліції отримали поранення, додала речниця. Три з них потрапили до лікарень.

За даними МОЗ Чеської Республіки, у країні зафіксовано з початку пандемії 171487 випадків інфікування, з яких за останню добу – 8712.

Як повідомлялося, станом на ранок 18 жовтня у світі зареєстровано 39959273 випадки коронавірусу, зокрема 1114633 летальні та 29888585 випадків одужання.



