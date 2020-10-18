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    У світі

    «Протикарантинний» мітинг у Празі переріс у сутички з поліцією

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    <span>Деякі протестувальники нападали на охоронців порядку, ті у відповідь застосували водомети</span> - «Протикарантинний» мітинг у Празі переріс у сутички з поліцією
    Деякі протестувальники нападали на охоронців порядку, ті у відповідь застосували водомети
    Фото: ČTK

    У Чехії зафіксовано з початку пандемії 171487 випадків інфікування

    Мітинг проти коронавірусних обмежень, який влаштували в неділю в Празі на Староміській площі футбольні та хокейні фанати, завершився сутичками з поліцією.

    Влада жорстко засудила поведінку протестувальників, – повідомляє Укрінформ.

    Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш написав у Твіттер, що він «у шоці від того, наскільки егоїстичними є деякі громадяни», які не виконують урядових заходів, спрямованих на попередження поширення COVID-19. Міністр внутрішніх справ Ян Гамачек зі свого боку заявив, що підтвердилися його побоювання, що деякі радикально налаштовані фанати зловживатимуть акцією протесту для того, щоб влаштувати бійку з поліцією.

    Поліція спробувала припинити демонстрацію на підставі того, що кількість учасників перевищила дозволену в 500 разів. Більшість з понад 2 тисяч учасників не дотримувались обмежень. Деякі протестувальники нападали на охоронців порядку, ті у відповідь застосували водомети. Щонайменше 20 осіб отримали травми. Затримані мінімум 50 фанатів.

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    «Протикарантинний» мітинг у Празі переріс у сутички з поліцією
    «Протикарантинний» мітинг у Празі переріс у сутички з поліцією
    «Протикарантинний» мітинг у Празі переріс у сутички з поліцією
    Фото: ČTK

    МВС готувалося до демонстрації, у Прагу було стягнуто кількасот поліцейських із регіонів. Відео Max Akimov.

    За даними МОЗ Чеської Республіки, у країні зафіксовано з початку пандемії 171487 випадків інфікування, з яких за останню добу – 8712.

    Як повідомлялося, станом на ранок 18 жовтня у світі зареєстровано 39959273 випадки коронавірусу, зокрема 1114633 летальні та 29888585 випадків одужання.

    міністр Чехія фанати поліція влада коронавірус
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