Британські вчені виявили новий симптом коронавірусу



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Шум у вухах – це відчуття незрозумілих звуків, включаючи дзвін, дзижчання, шипіння або пульсацію

Деякі пацієнти скаржилися на шум, дзвін або дискомфорт у вухах

Британські вчені з’ясували, що зміна слуху і шум у вухах може бути одним з прихованих симптомів коронавірусу Covid-19. Про це повідомляє Express з посиланням на вчених з Університетського коледжу Лондона і Королівського Національного комітету.

Як зазначається, останнім часом у Британії різко збільшилася кількість хворих на Covid-19. Частина пацієнтів, у яких підтвердили вірус, до цього скаржилися на тинітус – дзвін або шум у вухах без зовнішнього акустичного стимулу.

«Шум у вухах – це відчуття незрозумілих звуків, включаючи дзвін, дзижчання, шипіння або пульсацію», – говориться в матеріалі.

Крім того, деякі хворі, у яких хвороба протікала у важкій формі, могли повністю втратити слух.

У зв’язку з цим вчені закликали лікарів більше уваги звертати на ознаки шуму у вухах, бо це може бути одним із симптомів хвороби Covid-19.

Нагадаємо, британські вчені назвали нові симптоми зараження коронавірусом. Серед них: біль в м’язах, підвищена втомлюваність і пухирі на ногах. Прояв симптомів залежить від віку інфікованих і особливостей організму.

До слова, подекуди коронавірус можна сплутати з ГРВІ або грипом, але має він й специфічні ознаки. Наразі чимало людей хочуть знати, чи не перехворіли вони вже на коронавірус.

Як повідомлялося, висока температура, постійний кашель і втрата смаку або запаху є ключовими симптомами коронавірусу, на які слід звернути увагу, але є симптоми, про які знають не всі, але саме вони можуть вказати на захворювання.