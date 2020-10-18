Від коронавірусу помер керівник окупованої Ялти
Раніше підконтрольного Росії голову Ялти Івана Імгрунта госпіталізували з пневмонією.
Підконтрольний Кремлю 59-річний голова адміністрації Ялти Іван Імгрунт помер від ускладнень хронічного захворювання. Його було ушпиталено з коронавірусною інфекцією.
За словами одного з джерел, причиною смерті Імгрунта став тромбоз, повідомляє видання Крим.Реалії.
До лікарні він потрапив із запаленням легенів.
2 жовтня Імгрунт на своїй сторінці в повідомляв, що його стан оцінюється як «стабільний».
Раніше підконтрольного Росії голову Ялти Івана Імгрунта госпіталізували з пневмонією.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
Іван Імгрунт народився 28 травня 1961 року в Караганді.
За освітою юрист, працював в органах прокуратури.
Згідно із низкою свідчень, мав зв'язок з російськими спецслужбами.
З 2000 по 2017 рік був головою Білоріченського районі в Краснодарському краї РФ.
Пізніше Кремль направив його до анексованого Криму. З лютого 2019 по травень 2019 року був «помічником голови ради міністрів Республіки Крим».
6 листопада 2019 року очолив «адміністрацію Ялти».