  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Від коронавірусу помер керівник окупованої Ялти

    • Розсилка
    Від коронавірусу помер керівник окупованої Ялти - Від коронавірусу помер керівник окупованої Ялти
    Від коронавірусу помер керівник окупованої Ялти

    Раніше підконтрольного Росії голову Ялти Івана Імгрунта госпіталізували з пневмонією.

    Підконтрольний Кремлю 59-річний голова адміністрації Ялти Іван Імгрунт помер від ускладнень хронічного захворювання. Його було ушпиталено з коронавірусною інфекцією.

    За словами одного з джерел, причиною смерті Імгрунта став тромбоз, повідомляє видання  Крим.Реалії.

    До лікарні він потрапив із запаленням легенів.

    2 жовтня Імгрунт на своїй сторінці в повідомляв, що його стан оцінюється як «стабільний».

    Раніше підконтрольного Росії голову Ялти Івана Імгрунта госпіталізували з пневмонією.

    Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

     Довідка

    Іван Імгрунт народився 28 травня 1961 року в Караганді.

    За освітою юрист, працював в органах прокуратури.

    Згідно із низкою свідчень, мав зв'язок з російськими спецслужбами.

    З 2000 по 2017 рік був головою Білоріченського районі в Краснодарському краї РФ.

    Пізніше Кремль направив його до анексованого Криму. З лютого 2019 по травень 2019 року був «помічником голови ради міністрів Республіки Крим».

    6 листопада 2019 року очолив «адміністрацію Ялти».

    Крим смерть коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies