Від коронавірусу помер керівник окупованої Ялти



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Від коронавірусу помер керівник окупованої Ялти

Раніше підконтрольного Росії голову Ялти Івана Імгрунта госпіталізували з пневмонією.

Підконтрольний Кремлю 59-річний голова адміністрації Ялти Іван Імгрунт помер від ускладнень хронічного захворювання. Його було ушпиталено з коронавірусною інфекцією.

За словами одного з джерел, причиною смерті Імгрунта став тромбоз, повідомляє видання Крим.Реалії.

До лікарні він потрапив із запаленням легенів.

2 жовтня Імгрунт на своїй сторінці в повідомляв, що його стан оцінюється як «стабільний».

Раніше підконтрольного Росії голову Ялти Івана Імгрунта госпіталізували з пневмонією.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.