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    Санкції США проти Росії. Названо очікуваний термін

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    Обмеження будуть накладені&nbsp;на 20 російських організацій і 12 росіян - Санкції США проти Росії. Названо очікуваний термін
    Обмеження будуть накладені на 20 російських організацій і 12 росіян
    Фото з відкритих джерел

    Адміністрація президента США оголосить про нові обмеження проти Росії скоординовано з Євросоюзом, повідомили джерела CNN

    Білий дім готується оголосити масивний пакет санкцій та інших обмежень для російських чиновників та організацій, причетних до зловмисної діяльності Росії проти Сполучених Штатів, повідомляє CNN із посиланням на численні джерела в адміністрації американського президента.

    Очікується, що адміністрація президента США Джозефа Байдена у четвер, 15 квітня, оголосить санкції проти фізичних та юридичних осіб у Росії, а також про вислання десятка російських дипломатів зі США у відповідь на хакерську атаку проти SolarWinds та втручання у американські вибори.

    Один із співрозмовників видання розповів, що адміністрація президента США планує оголосити про нові обмеження проти РФ у четвер та зробить це скоординовано з Євросоюзом.

    Санкції будуть спрямовані проти російської розвідки, окремих урядовців, а також суб'єктів, задіяних у кіберзламі програмного забезпечення корпорації SolarWinds.

    За словами американських офіційних посадовців, відповідний указ оприлюднить президент США, також будуть відповідні розпорядженя Держдепартаменту та Міністерства фінансів США.

    За даними Bloomberg, обмеження будуть накладені на 20 російських організацій і 12 росіян, в тому числі представників уряду і розвідки.

    Напередодні всі країни-члени НАТО засудили агресію Росії проти України.

    Теги: Росія США Джозеф Байден санкції
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