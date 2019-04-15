У РФ заявили про припинення співпраці з НАТО



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У МЗС РФ запевнили, що військовий конфлікт з НАТО «не передбачається»

Поточна криза у відносинах Росії і НАТО є найтривалішою в історії, зазначають у Москві

У МЗС Росії заявили про повне припинення співпраці з НАТО за військовою і цивільною лініями. Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко в інтерв'ю РІА «Новости» в понеділок, 15 квітня.

«НАТО сам відмовився від позитивного порядку денного у відносинах з Росією. Його не існує. І поки немає ознак того, що в НАТО знають, як виходити з цього глухого кута... НАТО зайшов занадто далеко в нагнітанні конфронтації з Росією, і поки не видно, коли і де розсудливість візьме верх. Парадокс, але сьогоднішні відносини Росія - НАТО якраз найбільше і нагадують «звичайний» стан справ, під який створювався НАТО - під «холодну війну», - заявив Грушко.

За його словами, поточна криза у відносинах Росії і НАТО є найтривалішою в історії.

Водночас Грушко запевнив, що військовий конфлікт з НАТО не передбачається, тому що це стало б катастрофою для всього людства.

Напередодні у НАТО заявили, що нинішня комунікація з Росією гірша, ніж під час холодної війни. Зокрема генерал Кертіс Скапаротті зазначив, що за весь час на своїй посаді лише двічі зустрічався з начальником Генерального штабу збройних сил Росії Валерієм Герасимовим, щоправда, кілька разів розмовляв із ним телефоном.