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    У світі

    У РФ заявили про припинення співпраці з НАТО

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    <p>У МЗС РФ запевнили, що військовий конфлікт з НАТО &laquo;не передбачається&raquo;</p> - У РФ заявили про припинення співпраці з НАТО

    У МЗС РФ запевнили, що військовий конфлікт з НАТО «не передбачається»

    Поточна криза у відносинах Росії і НАТО є найтривалішою в історії, зазначають у Москві

    У МЗС Росії заявили про повне припинення співпраці з НАТО за військовою і цивільною лініями. Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко в інтерв'ю РІА «Новости» в понеділок, 15 квітня. 

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    «НАТО сам відмовився від позитивного порядку денного у відносинах з Росією. Його не існує. І поки немає ознак того, що в НАТО знають, як виходити з цього глухого кута... НАТО зайшов занадто далеко в нагнітанні конфронтації з Росією, і поки не видно, коли і де розсудливість візьме верх. Парадокс, але сьогоднішні відносини Росія - НАТО якраз найбільше і нагадують «звичайний» стан справ, під який створювався НАТО - під «холодну війну», - заявив Грушко. 

    За його словами, поточна криза у відносинах Росії і НАТО є найтривалішою в історії. 

    Водночас Грушко запевнив, що військовий конфлікт з НАТО не передбачається, тому що це стало б катастрофою для всього людства.

    Напередодні у НАТО заявили, що нинішня комунікація з Росією гірша, ніж під час холодної війни. Зокрема генерал Кертіс Скапаротті зазначив, що за весь час на своїй посаді лише двічі зустрічався з начальником Генерального штабу збройних сил Росії Валерієм Герасимовим, щоправда, кілька разів розмовляв із ним телефоном. 

     

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