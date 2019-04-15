Українські військові провели масштабні навчання з протиповітряної оборони



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В ході навчань підрозділи Об'єднаних сил відпрацювали питання виявлення, супроводження, знищення повітряних цілей Фото: Facebook Операція об'єднаних сил

Навчання ППО відбулися після того, як за 20 кілометрів від державного кордону України Росія провела навчання з наведення стратегічної авіації для ударів по наземним цілям

В Об'єднаних силах пройшли широкомасштабні навчання з протиповітряної оборони.

Про це 15 квітня повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.

Навчання відбулися після того, як, за інформацією, здобутою розвідкою Об'єднаних сил, минулого тижня на території Ростовської області Російської Федерації, за 20 кілометрів від державного кордону України, Росія провела навчання з наведення стратегічної авіації для ударів по наземним цілям.

«За наказом Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, в суботу, 13 квітня, відбулись навчання, в яких взяли участь літаки винищувальної авіації, а також підрозділи зенітних ракетних військ – від зенітно-ракетного комплексу С-300 до підрозділів, що мають на озброєнні зенітно-ракетні комплекси «Бук-М1», «Оса-АКМ», «Стріла-10», 2С6 «Тунгуска», ПЗРК і зенітні установки ЗУ-23-3», - заявили у штабі.

Зазначається, що на окремій ділянці полігону була побудована багаторівнева система протиповітряної оборони. Відомості про засоби повітряного нападу здобувала та надавала на пункт управління система радіотехнічних військ, у складі якої були задіяні і комплекси українського виробництва. Зокрема, радіолокаційна станція 19Ж6 та Р-18 «Малахіт».

Як повідомили в штабі ООС, в ході навчань підрозділи Об'єднаних сил відпрацювали питання виявлення, супроводження, знищення повітряних цілей, здійснення маневру у нові позиційні райони, ведення вогню по повітряному противнику із засідок. Також відбулись практичні пуски ракет та ведення вогню гарматним озброєнням по повітряних цілях.

«Підсумки навчань підтвердили високу ефективність системи протиповітряної оборони Об'єднаних сил. Особовий склад пунктів управління, льотчики винищувальної авіації, розрахунки зенітко-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій впоралися із завданням на «відмінно». Повітряний простір Об'єднаних сил під надійним контролем», - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, збройні формування Росії за минулу добу 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.