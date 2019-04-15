Естонія вирішила облаштувати кордон з Росією



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Кордон облаштовуватимуть на ділянці важкодоступної заболоченої місцевості

На кордоні побудують патрульні і під'їзні дороги, паркани різного призначення, піщані смуги, електропостачання, каналізацію та іншу необхідну інфраструктуру

Естонія вирішила облаштувати кордон з РФ. На естонсько-російському кордоні є ділянки, де використовувати транспортні засоби для патрулювання неможливо через заболочену місцевість, що знижує ефективність контролю кордону. Про це повідомив голова прикордонного контролю в Саатсе Арві Суви, пише ERR.

За словами Арві Суви, кордони в Саатсе і Вярска відповідають за охорону 82 км кордону.

«Майже 20 км кордону - важкодоступна заболочена територія. У зв'язку з цим прикордонники розраховують, що кордон буде нарешті облаштований і патрулі зможуть їздити пристойними дорогами», - заявив Суви.

У січні Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії оголосив конкурс на першу чергу облаштування східного кордону країни. Будівельні роботи розпочнуться від точки перетину кордонів Естонії, Латвії і Росії до прикордонного пункту Лухамаа.

До переліку будівельних робіт входить створення патрульних і під'їзних доріг, парканів різного призначення, піщаної смуги, електропостачання, каналізації та іншої необхідної інфраструктури.

Нагадаємо, нещодавно до Естонії не пустили російський вітрильник через кримських курсантів на борту.