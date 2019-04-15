Україна в умовах краху договору РСМД. Експерт назвав оптимальну стратегію відповіді



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Наскільки збільшиться для України загроза із боку РФ після краху договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД)

Інститут світової політики проведе прес-конференцію на тему «Україна в умовах краху договору РСМД - оптимальна стратегія відповіді».

Запрошені гості: Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики.

У рамках прес-конференції буде представлена презентація, в якій будуть проаналізовані наступні питання: наскільки збільшиться для України загроза із боку РФ після краху договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Симетрична і асиметрична стратегія відповіді України. Практичні рекомендації, якою має бути оптимальна реакція офіційного Києва на крах ДРСМД.

Раніше президент Петро Порошенко підтвердив наміри України створювати ракетне озброєння.

Також у МЗС заявили, що Україна залишає за собою право на створення ракетних систем, необхідних для забезпечення обороноздатності.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що рішення США про вихід з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності є обґрунтованим.

Нагадаємо, 5 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ щодо припинення участі російської сторони в Договорі про ракети середньої та меншої дальності (РСМД).