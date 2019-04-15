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    Україна в умовах краху договору РСМД. Експерт назвав оптимальну стратегію відповіді

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    Україна в умовах краху договору РСМД. Експерт назвав оптимальну стратегію відповіді

    Наскільки збільшиться для України загроза із боку РФ після краху договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД)

    Інститут світової політики проведе прес-конференцію на тему «Україна в умовах краху договору РСМД - оптимальна стратегія відповіді».

    Запрошені гості: Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики.

    У рамках прес-конференції буде представлена презентація, в якій будуть проаналізовані наступні питання: наскільки збільшиться для України загроза із боку РФ після краху договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Симетрична і асиметрична стратегія відповіді України. Практичні рекомендації, якою має бути оптимальна реакція офіційного Києва на крах ДРСМД.

    Раніше президент Петро Порошенко підтвердив наміри України створювати ракетне озброєння.

    Також у МЗС заявили, що Україна залишає за собою право на створення ракетних систем, необхідних для забезпечення обороноздатності.

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що рішення США про вихід з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності є обґрунтованим.

    Нагадаємо, 5 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ щодо припинення участі російської сторони в Договорі про ракети середньої та меншої дальності (РСМД).

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