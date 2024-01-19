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У роботі найбільшого російського оператора «Білайн» стався масштабний збій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У роботі найбільшого російського оператора «Білайн» стався масштабний збій
фото ілюстративне

На збої, зокрема, скаржаться абоненти з Самари, Казані, Уфи, Саратова та Тольятті

Абоненти одного з найбільшого У роботі російського мобільного оператора «Білайн» сьогодні, 19 січня, стався масштабний збій. Про це повідомляють абоненти оператора., пише сервіс «Сбой.РФ», на роботу «Білайну» вже поскаржились понад 3,5 тис. користувачів.  Зазначається, що за останню добу найчастіше про збої повідомляли:

  • Нижегородська область (24% усіх скарг);
  • Москва (18%);
  • Самарська область (13%); 
  • Республіка Татарстан (9%). 

Крім того, згідно даними сервісу Downdetector, на збої, зокрема, скаржаться абоненти з Самари, Казані, Уфи, Саратова та Тольятті. Вони повідомляють як про непрацюючий зв'язок, так і про відсутність мобільного інтернету. 

Тим часом, Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє, що внаслідок української кібератаки на деякий час буде паралізоване будівництво нових військових об’єктів Росії. Українська розвідка інформує про успішну кібератаку на російське державне підприємство, яке виконує усі будівельні підряди для міністерства війни держави-агресора.

Теги: мобільні оператори

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