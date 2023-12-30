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Турецька компанія оголосила про продаж своїх акцій у lifecell

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Турецька компанія оголосила про продаж своїх акцій у lifecell
Акції Lifecell купить французька компанія NJJ Capital
фото з відкритих джерел

Попередньо, виручка від продажу активів Lifecell оцінюється у 12,7 млрд грн

Турецький стільниковий оператор Turkcell оголосив про рішення передати свої активи у трьох українських компаніях французькій інвесткомпанії NJJ Capital. Ідеться про lifecell, Global Bilgi та Ukrtower. Про це повідомило турецьке видання BloombergHT.

Згідно з повідомленням компанії на сайті турецької державної платформи публічного розкриття інформації, передача активів фактично ще не завершилася. Сторони наразі ведуть переговори щодо вартості угоди та її умов.

За оцінками BloombergHT, lifecell буде продано за 12,7 млрд грн ($334 млн), Global Bilgi – 47,2 млн грн ($1,2 млн), Ukrtower – 1,96 млрд грн ($51,6 млн).

Зазначимо, що lifecell – третій за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні, який належить компанії Euroasia Telecommunications Holding BV (Нідерланди), якою володіє турецький оператор Turkcell.

До слова, на початку листопада повідомлялося, що доходи lifecell у третьому кварталі склали 75,9% виручки Turkcell International та 8,4% всього холдингу Turkcell. Тоді Turkcell зазначала, що поточні грошові резерви lifecell «більш ніж достатні», щоб підтримувати діяльність компанії.

Теги: мобільні оператори мобільний зв’язок бізнес

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