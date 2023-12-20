«Київстар» повністю відновив свою роботу

Президент «Київстару»: «Ми відновили всі послуги на 100% по всій території України, а також за кордоном»

Найбільший український оператор зв'язку «Київстар» відновив усі послуги компанії як в Україні, так і за кордоном. Про це повідомив президент «Київстару» Олександр Комаров в ефірі національного телемарафону.

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«Ми відновили всі послуги на 100% по всій території України, а також за кордоном. Останню послугу, яку ми відновлювали, це був міжнародний роумінг. У понеділок ми почали і у вівторок закінчили. Усі послуги «Київстар» працюють без будь-яких обмежень», – заявив він.

Комаров зазначив, що реальні дані про відтік абонентів «Київстар» до інших мобільних операторів компанія зможе побачити за кілька днів.

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«Усе ще є деякі проблеми з внутрішніми системами моніторингу, аналітики, які ми зараз відновлюємо, і, думаю, що ми побачимо вже реальну статистику за кілька днів», – сказав президент компанії.

Президент компанії наголосив, що «Київстар» зробив висновки після кібератаки і почав впровадження оновлених методів кіберзахисту у співпраці зі Службою безпеки України.

За словами Комарова, компанія також разом із СБУ та Держспецзв'язку ділиться своїм досвідом ліквідації наслідків масштабної кібератаки з іншими українськими технологічними компаніями.

Нагадаємо, що 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі.

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Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Солнцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

Як повідомив президент «Київстару», хакери зламали захист оператора через обліковий запис одного зі співробітників.

Станом на вівторок, 19 грудня, працювали 99% базових станцій «Київстару». Мобільний оператор відновив мобільний інтернет в метрополітені Києва та Харкова, а також SMS і міжнародний голосовий роумінг.

До слова, сьогодні, 20 грудня, проблеми із мобільним оператором виникли на півдні та заході країни.