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«Київстар» скасовує наступну плату за тариф для деяких своїх користувачів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Київстар» скасовує наступну плату за тариф для деяких своїх користувачів
фото ілюстративне

«Київстар» виділяє 100 млн грн на потреби ЗСУ

Компанія «Київстар» повідомила, що скасовує наступну плату за тариф для деяких своїх абонентів. Про це повідомляє пресслужба оператора у Facebook.

«Нарешті можемо повідомити, що повністю відновили усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку. Знаємо, як важливо зателефонувати рідним на свята. Тому наші фахівці працювали 24/7, щоб якнайшвидше все полагодити», – йдеться в повідомленні.

Зокрема тарифна плата не буде стягуватись, зокрема, у:

  • абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою «Домашній Інтернет» із 22.12 по 21.01;
  • бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв'язку з 1.01 по 31.01;
  • користувачів «Домашнього Інтернету» та «Все разом» з 1.01 по 31.01.

Крім того, «Київстар» виділяє 100 млн грн на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, що 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. 

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Солнцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

Як повідомив президент «Київстару», хакери зламали захист оператора через обліковий запис одного зі співробітників. 

Станом на вівторок, 19 грудня, працювали 99% базових станцій «Київстару». Мобільний оператор відновив мобільний інтернет в метрополітені Києва та Харкова, а також SMS і міжнародний голосовий роумінг.

До слова, сьогодні, 20 грудня, проблеми із мобільним оператором виникли на півдні та заході країни.

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Теги: Київстар тарифи мобільні оператори

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