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Українська кібератака паралізувала будівництво військових об’єктів РФ: деталі від розвідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українська кібератака паралізувала будівництво військових об’єктів РФ: деталі від розвідки
Українські хакери викачали інформацію про пів тисячі об'єктів Міноборони РФ
фото ілюстративне

Українська розвідка інформує про успішну кібератаку на російське державне підприємство

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє, що внаслідок української кібератаки на деякий час буде паралізоване будівництво нових військових об’єктів Росії. Про це пише пресслужба відомства. 

Українська розвідка інформує про успішну кібератаку на російське державне підприємство, яке виконує усі будівельні підряди для міністерства війни держави-агресора.

Йдеться про «Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (ФГУП «ГВСУ по специальным объектам»).

«Вдалу операцію здійснили фахівці української організації Blackjack - кіберволонтери майстерно проникли до бази даних російської держкомпанії та здобули 1,2 терабайти цінних даних. Серед отриманого масиву – технічна документація на понад 500 об’єктів Міноборони РФ», – йдеться у повідомленні.

Критично важливу інформацію про російські військові об’єкти, які вже завершені, перебувають на етапі будівництва/реконструкції або заплановані до зведення,  передали для Сил безпеки та оборони України.
 
У межах кібероперації усі вказані дані були видалені із серверів підприємства РФ, що на певний час паралізує будівництво нових об’єктів московських терористів.
 Як повідомлялося, українські хакери зламали держпідприємство Російської Федерації та викрали документацію на 500 об’єктів російського Міністерства оборони. 

Теги: хакер кібератака

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