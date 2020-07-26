У Росії бізнесмен на величезній швидкості в'їхав в супермаркет: відео



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Російський бізнесмен на величезній швидкості в'їхав в супермаркет

В результаті події постраждав хлопчик - на нього впала одна з полиць

Позашляховик Land Cruiser в'їхав в супермаркет «Магніт» в місті Тихорецьк Краснодарського краю. За кермом знаходився бізнесмен, пишуть російські ЗМІ.

На опублікованих кадрах видно, як автомобіль на величезній швидкості в'їжджає в магазин і зносить стелажі.

В результаті події постраждав хлопчик - на нього впала одна з полиць. Хлопчика госпіталізували.

За попередніми даними, водій, що знаходився за кермом, був п'яний.

До слова, у німецькій столиці вранці в неділю, 26 липня, чорний позашляховик Mercedes в’їхав у натовп, поранивши 7 людей. Перехожі, які стали свідками ДТП, перебувають у стані шоку, їм надають допомогу психологи.

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