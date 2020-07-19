У Харкові масштабна аварія. В лікарні п’ятеро, серед постраждалих двоє дітей



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Daewoo вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Hyundai. Від удару Hyundai відкинуло на Honda Фото поліції Харківської області

Швидка доставила потерпілих до лікарні невідкладної допомоги

У Харкові Daewoo вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Hyundai. Від удару Hyundai відкинуло на Honda. В результаті аварії постраждали п’ятеро, серед них – діти 3 і 7 років. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

«Аварія сталася 19 липня близько 12:20 на вулиці Шевченка. Попередньо встановлено, що 60-річний водій автомобіля» Daewoo Nexia «виїхав на зустрічну смугу руху, в результаті чого допустив зіткнення з транспортним засобом» Hyundai «під керуванням 40-річного чоловіка. в результаті удару «Hyundai» зіткнувся з автомобілем «Honda», який рухався позаду в попутному напрямку. водій «Daewoo», а також водій «Hyundai» з 35-річною дружиною та синами 3 і 7 років, які перебували в автомобілі, отримали травми і були доставлені в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги», – йдеться в повідомленні поліції.

Зараз слідство вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня донька. Згодом помер і 10-річний хлопчик.

За життя ще однієї дитини – 14-річного хлопчика – борються лікарі.

14 липня суд обрав запобіжний захід Антону Желепі – 2 місяці під вартою.

За даними правоохоронців, Антон Желепа, окрім кількох судимостей, сім разів притягався до адмінвідповідальності за алко- і наркокермування.

Журналісти зробили припущення, що Желепа міг бути не один в Mercedes або за кермом могла бути зовсім інша людина.

Як повідомлялося, стан 14-річного Святослава Цурканова, який єдиний із сім’ї вижив у моторошній ДТП, що сталася 12 липня на столичному шосе, покращився.

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