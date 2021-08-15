У Росії четвертий день поспіль фіксують понад 800 померлих від коронавірусу

Офіційна смертність в Росії за весь час пандемії сягнула майже 170 тисяч

За добу в Москві зареєстрували 58 смертей

У Російській Федерації за останню добу померли 816 пацієнтів. Напередодні були зафіксовані рекордні 819 летальних випадків від Covid-19. Про це інформує УНН з посиланням на дані федерального оперативного штабу по боротьбі з інфекцією. У Росії четвертий день поспіль реєструється понад 800 смертей від коронавірусної інфекції нового типу. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на оперативний штаб.

Так, 15 серпня влада зафіксувала 816 померлих. Цей показник на три смерті менший за рекорд, зафіксований 14 серпня.

Рік тому російська влада оголосила про перемогу над пандемією, однак через низький рівень вакцинації та поширення нових штамів захворюваність зросла в чотири рази, а смертність – у шість у порівнянні з попереднім літом.

За добу 14 серпня в Росії зареєстровані 21624 нові випадки захворювання, 19550 людей одужали. Офіційна смертність за весь час пандемії сягнула майже 170 тисяч.

Незалежні демографи і дослідники статистики дають оцінку смертності в 3,5 раза вищу, припускаючи, що вона перевищила показник 600 тисяч людей.

Зокрема, демограф Олексій Ракша вважає, що «зараз кожен день через ковід помирає від 2400 до 3000 людей, і це означає, що два-три тижні тому заражалося 250–300 тисяч щодня, з них приблизно половина або 60% мали звертатися до лікувального закладу, їм повинні були робити тести і виявляти у них вірус». Тож, на його думку, реальна статистика мала б бути приблизно 150–180 тисяч хворих щодня в липні.

Нагадаємо, станом на ранок 15 серпня, в Україні зафіксовано 695 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 50, медпрацівників – 5. Також за минулу добу госпіталізовано – 569 особа, летальних випадків – 17, одужало – 238 осіб.