Всі регіони України перебувають у «зеленій зоні», – МОЗ

Найвищий рівень захворюваності по країні станом на 14 серпня зафіксований у Києві

Минулої доби найвищий рівень госпіталізацій зафіксовано на Одещині

У Міністерстві охорони здоров’я інформують, що станом на 14 серпня в Україні всі регіони та столиця знаходяться на зеленому рівні епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.

Зокрема, найвищий рівень захворюваності по країні станом на 14 серпня зафіксований у Києві – 72 при показнику <75 на 100 тис. нас., найнижчий – у Кіровоградській – 7.

Найвищий показник охоплення тестуванням станом на суботу зафіксовано у Києві – 2100 при показнику ≥300 на 100 тис. нас., найнижчий – у Черкаській області – 311.

Щодо рівня госпіталізацій, то станом на суботу найвищий зафіксовано в Одеській області – 15, 7 при показнику ≤60 на 100 тис. нас., найнижчий – у Рівненській області – 4,1. У столиці рівень госпіталізацій станом на 14 серпня становив 10,8.

Щодо динаміки рівня госпіталізацій, то станом на 12 серпня цей показник був перевищений у Івано-Франківській області – 70,2 % при показнику ≤50%, і у Тернопільській – 72,2%. Як уточняється, станом на 13 серпня цей показник був перевищений у Полтавській (51,9 %) і у Тернопільській (76,9 %) областях.

За інформацією міністерства, показник рівня госпіталізацій станом на 14 серпня був перевищений у Полтавській (58,8%) і Рівненській (56,7%) областях.

Щодо завантаженості ліжок з киснем, то у МОЗ інформують, що станом на 14 серпня найвищий показник був зафіксований у Чернівецькій області – 23,0 % при показнику ≤65%, найменший – у Кіровоградській області (3, 1 %). У Києві цей показник зафіксований на рівні 9,4%.

Нагадаємо, станом на ранок 15 серпня, в Україні зафіксовано 695 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 50, медпрацівників – 5. Також за минулу добу госпіталізовано – 569 особа, летальних випадків – 17, одужало – 238 осіб.