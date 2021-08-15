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    Пиріг і карта. На Івано-Франківщині встановлено два ягідних рекорди (фото)

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    На приготування пирога-рекордсмена пішло 90 кілограмів ягід - Пиріг і карта. На Івано-Франківщині встановлено два ягідних рекорди (фото)
    На приготування пирога-рекордсмена пішло 90 кілограмів ягід
    Фото: suspilne.media

    Під час першого ягідного фестивалю Zahid Berry Fes спекли найдовший пиріг та виклали найбільшу карту з ягід

    Два рекорди України встановили під час першого ягідного фестивалю Zahid Berry Fest, що відбувався у селі Чукалівка Івано-Франківської громади. А саме – найдовший ягідний пиріг та найбільша ягідна мапа України.

    Перед початком фестивалю пиріг розклали на спеціальні підноси. Спекли його на одному із хлібокомбінатів Івано-Франківська. Складається він із 30 малих пирогів з ягідним джемом, який приготували із 90 кілограмів ягід, розповіла «Суспільному» керівниця пекарні Галина Іщак.

    «Це – класична рецептура тіста паски: здобне, солодке. Джем приготували з ягід. Задекоруємо його свіжою полуницею. Працівники із задоволенням це робили, дуже активно, з позитивним настроєм. Все в них вийшло», – каже Галина Іщак.

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    Пиріг і карта. На Івано-Франківщині встановлено два ягідних рекорди (фото)
    Пиріг і карта. На Івано-Франківщині встановлено два ягідних рекорди (фото)
    Пиріг і карта. На Івано-Франківщині встановлено два ягідних рекорди (фото)
    Пиріг і карта. На Івано-Франківщині встановлено два ягідних рекорди (фото)
    Пиріг і карта. На Івано-Франківщині встановлено два ягідних рекорди (фото)
    Пиріг і карта. На Івано-Франківщині встановлено два ягідних рекорди (фото)
    Пиріг і карта. На Івано-Франківщині встановлено два ягідних рекорди (фото)
    Фото: blitz.if.ua та kurs.if.ua

    Поруч із пирогом – ще один рекордсмен – найбільша карта України з ягід. Виготовили її з полуниці, лохини та ожини. На створення мапи організатори витратили 24,5 кг ягід.

    Фото: kurs.if.ua
    Фото: kurs.if.ua

    Ідея провести такий фестиваль, розповідає його організатор Богдан Лутчин, виникла недавно. Його мета – показати людям, як можна вирощувати екологічно чисту ягоду та заробляти на ній в Україні.

    «Ми об’єднали фахівців, професіоналів і простих людей, які просто вирощують полуницю і мають змогу поспілкуватися з професійними людьми. Ми готували фестиваль з весни. З’їхалися фермери з усієї України, переважно із західних областей, також є з Дніпра, Харкова, з Києва. Вони всі – спеціалісти в ягідній сфері. Також є представники з Голландії», – розповідає Богдан Лутчин.

    За три години після початку фестивалю представники Книги рекордів України винесли вердикт: «Перший рекорд – найдовший полуничний пиріг і зафіксовані результати – 21 м 63 см. Вітаю Вас!».

    Другий рекорд фестивалю – найбільша ягідна карта України, викладена полуницею, ожиною і лохиною. Вона 150 см ширини та 97 см висоти.

    Раніше киянин Костянтин Ліорек своїми подорожами встановив два рекорди України - за кількістю подорожей під час карантину й за кількістю зроблених ПЛР-тестів.

    Також Владислав Козаченко став першим в Україні, хто зміг здолати декілька сотень кілометрів велосипедом, граючи при цьому на сопілці.

    До слова, у Франківську троє силачок зрушили з місця п'ять бетоновозів і встановили рекорд.

    А от у Києві на Софійській площі двоє автомобілістів влаштували несанкціоноване дрифт-шоу.

    Теги: книги рекорд фестиваль мапа час
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    Пиріг і карта. На Івано-Франківщині встановлено два ягідних рекорди (фото)