Пиріг і карта. На Івано-Франківщині встановлено два ягідних рекорди (фото)

Під час першого ягідного фестивалю Zahid Berry Fes спекли найдовший пиріг та виклали найбільшу карту з ягід

Два рекорди України встановили під час першого ягідного фестивалю Zahid Berry Fest, що відбувався у селі Чукалівка Івано-Франківської громади. А саме – найдовший ягідний пиріг та найбільша ягідна мапа України.

Перед початком фестивалю пиріг розклали на спеціальні підноси. Спекли його на одному із хлібокомбінатів Івано-Франківська. Складається він із 30 малих пирогів з ягідним джемом, який приготували із 90 кілограмів ягід, розповіла «Суспільному» керівниця пекарні Галина Іщак.

«Це – класична рецептура тіста паски: здобне, солодке. Джем приготували з ягід. Задекоруємо його свіжою полуницею. Працівники із задоволенням це робили, дуже активно, з позитивним настроєм. Все в них вийшло», – каже Галина Іщак.

Поруч із пирогом – ще один рекордсмен – найбільша карта України з ягід. Виготовили її з полуниці, лохини та ожини. На створення мапи організатори витратили 24,5 кг ягід.

Фото: kurs.if.ua

Ідея провести такий фестиваль, розповідає його організатор Богдан Лутчин, виникла недавно. Його мета – показати людям, як можна вирощувати екологічно чисту ягоду та заробляти на ній в Україні.

«Ми об’єднали фахівців, професіоналів і простих людей, які просто вирощують полуницю і мають змогу поспілкуватися з професійними людьми. Ми готували фестиваль з весни. З’їхалися фермери з усієї України, переважно із західних областей, також є з Дніпра, Харкова, з Києва. Вони всі – спеціалісти в ягідній сфері. Також є представники з Голландії», – розповідає Богдан Лутчин.

За три години після початку фестивалю представники Книги рекордів України винесли вердикт: «Перший рекорд – найдовший полуничний пиріг і зафіксовані результати – 21 м 63 см. Вітаю Вас!».

Другий рекорд фестивалю – найбільша ягідна карта України, викладена полуницею, ожиною і лохиною. Вона 150 см ширини та 97 см висоти.

Раніше киянин Костянтин Ліорек своїми подорожами встановив два рекорди України - за кількістю подорожей під час карантину й за кількістю зроблених ПЛР-тестів.

Також Владислав Козаченко став першим в Україні, хто зміг здолати декілька сотень кілометрів велосипедом, граючи при цьому на сопілці.

До слова, у Франківську троє силачок зрушили з місця п'ять бетоновозів і встановили рекорд.

А от у Києві на Софійській площі двоє автомобілістів влаштували несанкціоноване дрифт-шоу.