Минулої доби в Україні зафіксували 695 нових випадків коронавірусу, померло 17 людей

За минулу добу від коронавірусу померло 17 людей

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

Станом на ранок 15 серпня, в Україні зафіксовано 695 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 50, медпрацівників – 5. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 569 особа;

летальних випадків – 17;

одужало – 238 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 15456 осіб,

методом ІФА – 2494 особи,

експрес-тестами – 12848 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2265912 осіб;

одужало – 2196827 осіб;

летальних випадків – 53255;

проведено ПЛР-тестувань – 11667597.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.

Нагадаємо, станом на ранок 14 серпня, в Україні зафіксовано 1353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 99, медпрацівників – 33. Також за минулу добу, госпіталізовано – 641 особа, летальних випадків – 21, одужало – 791 особа.