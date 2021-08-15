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    Минулої доби в Україні зафіксували 695 нових випадків коронавірусу, померло 17 людей

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    За минулу добу від коронавірусу померло 17 людей - Минулої доби в Україні зафіксували 695 нових випадків коронавірусу, померло 17 людей

    За минулу добу від коронавірусу померло 17 людей

    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

    Станом на ранок 15 серпня, в Україні зафіксовано 695 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 50, медпрацівників – 5. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 569 особа;
    • летальних випадків – 17;
    • одужало – 238 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 15456 осіб,
    • методом ІФА – 2494 особи,
    • експрес-тестами – 12848 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2265912 осіб;
    • одужало – 2196827 осіб;
    • летальних випадків – 53255;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11667597.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.

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    Нагадаємо, станом на ранок 14 серпня, в Україні зафіксовано 1353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 99, медпрацівників – 33. Також за минулу добу, госпіталізовано – 641 особа, летальних випадків – 21, одужало – 791 особа.

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    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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    Минулої доби в Україні зафіксували 695 нових випадків коронавірусу, померло 17 людей