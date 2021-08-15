Минулої доби в Україні зафіксували 695 нових випадків коронавірусу, померло 17 людей
За минулу добу від коронавірусу померло 17 людей
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ
Станом на ранок 15 серпня, в Україні зафіксовано 695 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 50, медпрацівників – 5. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 569 особа;
- летальних випадків – 17;
- одужало – 238 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 15456 осіб,
- методом ІФА – 2494 особи,
- експрес-тестами – 12848 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2265912 осіб;
- одужало – 2196827 осіб;
- летальних випадків – 53255;
- проведено ПЛР-тестувань – 11667597.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.
Нагадаємо, станом на ранок 14 серпня, в Україні зафіксовано 1353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 99, медпрацівників – 33. Також за минулу добу, госпіталізовано – 641 особа, летальних випадків – 21, одужало – 791 особа.