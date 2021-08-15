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    Думки вголос

    Про Афганістан. Насправді все не так, як намагається показати Росія

    • Михайло Самусь

      Заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань

    •  glavcom.ua
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    Жодної поразки США і Заходу в Афганістані не сталося - Про Афганістан. Насправді все не так, як намагається показати Росія
    Жодної поразки США і Заходу в Афганістані не сталося

    Для Росії настав час платити по рахунках

    Про Афганістан. Бо в основному ретранслюються російські пропагандистські конструкції: поразка Заходу, США тікає, тепер без Росії нікуди, приповзуть на колінах і тд. Насправді – все не так, рєбята.

    Жодної поразки США і Заходу. Нарешті Захід дає можливість показати на що здатні нові «регіональні сили» – Росія та Китай. Адже тепер їм треба буде займатися стабілізацією ситуації. «Агресивний блок НАТО» нарешті йде. І для ОДКБ та ШОС з`являється чудовий шанс показати їхню ефективність.

    Для Росії ця ситуація – це наслідки ще 1979 року. І тепер треба буде платити по рахунках. Для України (з прагматичної точки зору) – це позитивний розвиток подій. Бо нарешті Кремлю прийдеться відволікатися від України.

    В Центральній Азії можуть розпочатися тектонічні зсуви, які несподівано швидко можуть запустити землетруси і в Москві (пару мільйонів узбеків та таджиків), і в регіонах (де переважає мусульманське населення) так званої федерації.

    Тому продовжуємо посилювати економіку, армію та флот – і не перейматися за «поразку» Заходу:)

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США НАТО Китай Афганістан
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    Про Афганістан. Насправді все не так, як намагається показати Росія