У Росії мати задушила малолітнього сина мочалкою

Жінка намагалася звести рахунки з життям, але в неї не вийшло

У Росії, в Череповці, 47-річна Діана Фомічова вбила свого 6-річного сина , а потім намагалася накласти на себе руки. Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал Shot.

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Трагедія сталася вночі 24 квітня.

Зазначається, що жінка перебувала у своїй кімнаті у гуртожитку разом із маленьким сином. З невідомих причин вона задушила дитину мочалкою, а потім сама намагалася звести рахунки з життям, але в неї не вийшло. Поліцію вона викликала сама.

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Поліцейські виявили порожні упаковки від різних таблеток.

Горе-матір затримали, проти неї порушили кримінальну справу за статтею «вбивство».

Раніше повідомлялося, що житель Одещини жорстоко вбив переселенця з Бахмута.

Також на Одещині психічно хворий чоловік вбив власну матір.