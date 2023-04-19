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Житель Одещини жорстоко вбив переселенця з Бахмута

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Житель Одещини жорстоко вбив переселенця з Бахмута
На тулубі та шиї загиблого були колото-різані рани
фото ілюстративне

Приятелі разом розпивали алкогольні напої і між ними виникла суперечка

На Одещині затримано зловмисника, який вбив переселенця з міста Бахмут Донецької області й використав килими та порошок, щоб приховати сліди злочину. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що 17 квітня до поліції звернувся житель селища Авангард і повідомив, що його товариш з Донеччини, який винаймає недалеко від нього квартиру, вже п'ять днів поспіль не виходить з ним на зв'язок. Під час оперативно-розшукових заходів в орендованій оселі правоохоронці виявили мертвим 38-річного чоловіка.

«На його тулубі та шиї були колото-різані рани. Провівши поквартирний обхід, за кілька годин поліцейські відновили перебіг подій, які передували злочину, і встановили, що до вбивства чоловіка причетний його знайомий з Одеси. За підозрою у вбивстві затримали 27-річного одесита», – йдеться у повідомленні.

З’ясувалося, що 13 квітня приятелі разом розпивали алкогольні напої і між ними виникла суперечка. Одесит схопив кухонний ніж та двічі вдарив ним товариша: у живіт та шию. Потерпілий помер, а зловмисник, щоб приховати сліди злочину, загорнув тіло в килими та посипав його пральним порошком, щоб «відбити» запах тіла, що розкладається.

Після цього підозрюваний поїхав додому в Одесу, де його згодом і розшукали правоохоронці. З квартири, в якій проживав убитий, поліцейські вилучили речові докази, які скерували на експертні дослідження.

Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше на Одещині психічно хворий чоловік вбив власну матір.

Теги: Одещина Бахмут вбивство поліція

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