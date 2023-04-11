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На Одещині психічно хворий чоловік вбив власну матір

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Одещині психічно хворий чоловік вбив власну матір
Чоловіка затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання
фото ілюстративне

У загиблої були повністю випатрані внутрішні органи

У місті Доброслав Одеської області затримали психічно хворого чоловіка, який вбив та випатрав свою 88-річну матір. Про це повідомляє Нацполіція області, передає «УНІАН».

Зазначається, що за місцем мешкання було знайдено вбиту стару жінку, в якої були повністю випатрані внутрішні органи. На місці був син пенсіонерки – психічно хвора людина, 1965 р. н. Факт його захворювання підтверджують відповідні медичні документи.

Затриманий був весь у крові. З місця події вилучено скривавлені леза для гоління, кухонні ножі, одяг 88-річної вбитої.

Чоловіка затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Відкрито провадження за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, яка доля очікує затриманого, поки невідомо.

Раніше повідомлялося, що прокурори відстояли у Верховному суді довічне ув’язнення для жителя Вінниці, який вбив матір, дружину та своїх дітей 3 та 7 років. Потерпілі проживали разом у квартирі засудженого у м. Вінниця, а він – окремо. При зустрічах, коли чоловік приходив до колишньої родини, часто виникали конфлікти. Під час чергової сварки засуджений почав душити колишню дружину, наніс їй множинні удари слюсарським молотком. Аналогічні дії вчинив стосовно матері та своїх малолітніх дітей.

Теги: вбивство Одещина поліція

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