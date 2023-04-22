Одещина: п'яний підліток вирішив проїхатися у авто батьків та вбив свого пасажира

Нетверезий водій у ДТП не постраждав

Хлопець не впорався з керуванням і зіткнувся із запаркованим на узбіччі вантажним автомобілем

На Одещині п'яний підліток на легковику врізався у вантажівку, 17-річний пасажир легковика загинув. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Як зазначається, аварія сталася 22 квітня близько 4:00 в Ізмаїльському районі, на автодорозі сполученням Виноградівка – Болград неподалік села Кирнички.

Попередньо встановлено, що 16-річний місцевий хлопець сів за кермо батькового легкового автомобіля ВАЗ-21099 і поїхав з двома друзями кататися. Рухаючись у напрямку міста Болград, підліток не впорався з керуванням і зіткнувся із запаркованим на узбіччі вантажним автомобілем DAF, яким керував 53-річний житель Одеського району.

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Унаслідок аварії один 17-річний пасажир легковика загинув на місці, інший 16-річний пасажир отримав забої передпліччя та таза.

Неповнолітній кермувальник ВАЗу та водій вантажівки не постраждали.

«Неповнолітнього водія перевірили на вміст алкоголю в організмі – він виявився у стані алкогольного сп'яніння», – ідеться у повідомленні.

Розпочато провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз.

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Нагадаємо, що 9 квітня на автодорозі Київ-Чоп під Житомиром сталася аварія.

До слова, ввечері 4 квітня Народний артист України, син легендарного актора Богдана Ступки на своєму автомобілі Range Rover потрапив у Києві в ДТП: протаранив машину Mitsubishi, яка стояла на зупинці. У ній перебував чоловік, якого в результаті ДТП доставили в лікарню з численними травмами. Актора затримали, на нього відкрили кримінальну справу.

Пізніше Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід для артиста за фактом скоєння ним ДТП. Ступка має перебувати під нічним домашнім арештом до 5 червня включно. Підозрюваного звільнили в залі суду. Ступці заборонено покидати дім у період із 22.00 до 6.00.

До слова, 8 квітня у Молдові перекинувся пасажирський автобус, що прямував із Кишинева до Києва. Внаслідок ДТП ушпиталено дев'ять осіб. Унаслідок цієї аварії аварії постраждали п’ятеро українців.