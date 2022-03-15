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    Мер російського міста знайшов роботу для інстаблогерів. Вони шоковані

    Мер кубанського Тимашевська Микола Панін пропонує безробітним блогерам роботу прибиральниками та косарями - Мер російського міста знайшов роботу для інстаблогерів. Вони шоковані
    Мер кубанського Тимашевська Микола Панін пропонує безробітним блогерам роботу прибиральниками та косарями
    фото: скріншот

    Очільник російського Тимашевська «простягнув руку допомоги» вітчизняним блогерам, які втратили майданчики для заробітку

    Микола Панін, міський голова Тимашевська, що у Краснодарському краї Росії, кличе на роботу блогерів, які залишилися без роботи після блокування соцмереж на території країни. Про це Панін написав у себе в Telegram-каналі.

    Панін заявив, що у місті є велика кількість вакансій, які можуть заповнити безробітні нині блогери, які раніше заробляли собі на життя за допомогою соцмереж.

    «Нам потрібні робочі руки! Прибирання вулиць від сміття, покіс трави», написав міський голова Тимашевська.

    У своєму зверненні до блогерів він зазначив, що їм «пора братися за голову» і «зайнятися нарешті справою».

    Нагадаємо, що 11 березня у Росії рішенням Роскомнадзору уже заблокували популярну у тамтешніх користувачів та блогерів соцмережу Instagram. Інший продукт компанії Meta, соцмережу Facebook, у Росії заборонили ще раніше.

    Теги: сміття Instagram Meta
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    Мер російського міста знайшов роботу для інстаблогерів. Вони шоковані