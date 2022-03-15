Мер російського міста знайшов роботу для інстаблогерів. Вони шоковані

Очільник російського Тимашевська «простягнув руку допомоги» вітчизняним блогерам, які втратили майданчики для заробітку

Микола Панін, міський голова Тимашевська, що у Краснодарському краї Росії, кличе на роботу блогерів, які залишилися без роботи після блокування соцмереж на території країни. Про це Панін написав у себе в Telegram-каналі.

Панін заявив, що у місті є велика кількість вакансій, які можуть заповнити безробітні нині блогери, які раніше заробляли собі на життя за допомогою соцмереж.

«Нам потрібні робочі руки! Прибирання вулиць від сміття, покіс трави», – написав міський голова Тимашевська.

У своєму зверненні до блогерів він зазначив, що їм «пора братися за голову» і «зайнятися нарешті справою».

Нагадаємо, що 11 березня у Росії рішенням Роскомнадзору уже заблокували популярну у тамтешніх користувачів та блогерів соцмережу Instagram. Інший продукт компанії Meta, соцмережу Facebook, у Росії заборонили ще раніше.