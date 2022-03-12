Постраждають всі. Відомий російський блогер пророкує смерть бізнесу в Росії (відео)

Російські блогери, одні з перших, хто став страждати від західних санкцій. На жаль, більшість досі не розуміє, за що їм ця кара

Закриття світових соцмереж в першу чергу шкодить самим росіянам

Російська влада починає черговий виток репресій проти власного народу. На черзі блокування світових соцмереж, через які більшість громадян Росії вели бізнес чи працювали.

Відомий російський автоблогер Ерік Давидич, розгромно пройшовся по ініціативі влади. За його словами, це призведе до смерті дрібного та середнього бізнесу в Росії.

«Я думаю, що заблокувавши Instagram, буде нанесено колосальну шкоду всьому бізнесу Російської Федерації. Починаючи від квіткових магазинів, завершуючи людьми, що працюють з дому. Постраждають мільйони людей», – наголосив Давидич.

За його словами, постраждає в першу чергу саме дрібний бізнес, якому критично важливо постійно рекламуватись і буду на виду у людей.

Але що найбільше лякає блогера, що тепер, спробувавши дати рекламу через Facebook чи Instagram, можна отримати підозру у фінансуванні тероризму.

Нагадаємо, популярна і потужна платіжна система PayPal припинила діяльність на території Росії 5 березня. Вже 18 березня – компанія заблокує усі електронні гаманці росіян.