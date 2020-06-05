У Росії назвали «вкидом» анонсовану зустріч в «нормандському форматі»



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Речниця МЗС Росії: Ми бачили повідомлення в ЗМІ щодо пропозицій української сторони провести зустріч Нормандської четвірки на рівні глав МЗС

У МЗС РФ заявили про відсутність офіційного повідомлення про зустріч в «нормандському форматі»

У міністерстві закордонних справ Росії назвали «вкидом» інформацію про нову зустріч глав МЗС у «нормандському форматі».

Про це заявила офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова.

«Ми бачили повідомлення в ЗМІ щодо пропозицій української сторони провести зустріч Нормандської четвірки на рівні глав МЗС, але офіційно до нас з цього приводу ніхто не звертався», – сказала вона.

«А що стосується питання, кому потрібні подібні вкидання, я думаю, що потрібно уточнювати у тих ЗМІ, які все це поширюють без перевірки, і у тих людей, які роблять подібні заяви», – додала Захарова

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував переговори глав МЗС країн «нормандського формату».

Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак розраховує, що зустріч лідерів держав Нормандської четвірки відбудеться до кінця 2020 року в Берліні

Наприкінці травня Єрмак назвав умови проведення саміту Нормандської четвірки. За його словами, головною умовою проведення саміту є виконання всього того, про що Нормандська четвірка домовилася в Парижі.

Раніше також повідомлялося, що зустріч радників лідерів Нормандської четвірки перенесли через коронавірус.