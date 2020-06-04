Єрмак анонсував саміт Нормандської четвірки: де і коли зустрінуться лідери чотирьох країн



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Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та РФ у Парижі, грудень 2019 року Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON/POOL

Керівник Офісу Зеленського зазначив, що «попри все діалог між Україною та Росією триває»

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розраховує, що зустріч лідерів держав Нормандської четвірки відбудеться до кінця 2020 року в Берліні. Про це він сказав у інтерв'ю журналістам німецької медіагрупи Funke, опублікованому в четвер, 4 червня.

«Я впевнений, що ще цього року в Берліні відбудеться саміт глав держав і урядів Німеччини, Франції, України та Росії», - заявив Єрмак.

Останній саміт лідерів Нормандської четвірки пройшов у Парижі у грудні минулого року, у Берліні така зустріч відбулася востаннє в жовтні 2016 року.

Єрмак також зазначив, що попри все діалог між Україною та Росією триває, хоча в певних питаннях він і досить непростий. Як приклад певних успіхів цього діалогу він назвав проведення трьох обмінів утримуваними особами.

Керівник Офісу президента нагадав, що на зустрічі лідерів Нормандської четвірки в Парижі було погоджено всеосяжне припинення вогню, що так і не було виконано.

Єрмак згадав і те, що Київ має намір скласти список своїх представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), які братимуть участь як запрошені в переговорах Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) в Мінську.

За його словами, йдеться про «представників неурядових організацій, релігійної сфери, журналістів, громадян України, у яких немає російського паспорта і які не брали участі у військових діях проти України». «Шестирічній монополії так званих «народних республік» під час призначення представників Донбасу потрібно покласти край», - наголосив Єрмак.

Говорячи про ситуацію з коронавірусом в Україні, керівник Офісу Зеленського визнав, що натепер ніхто достеменно не знає, скільки людей заразилися коронавірусом на непідконтрольних територіях, тому уряд України припинив пропуск людей на п'яти КПВВ уздовж лінії розмежування на Донбасі, щоб «захистити наших громадян».

Наприкінці травня Єрмак назвав умови проведення саміту Нормандської четвірки. За його словами, головною умовою проведення саміту є виконання всього того, про що Нормандська четвірка домовилася в Парижі.

Раніше також повідомлялося, що зустріч радників лідерів Нормандської четвірки перенесли через коронавірус.

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Джерело: Deutsche Welle