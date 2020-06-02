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    Політика

    Резніков не бачить загрози у просуванні російських військ глибше в територію України

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    Олексій Резніков вважає, що в Україні немає загрози широкомасштабної війни з РФ - Резніков не бачить загрози у просуванні російських військ глибше в територію України
    Олексій Резніков вважає, що в Україні немає загрози широкомасштабної війни з РФ

    Резніков заявив, що сьогодні немає загрози повномасштабної війни Росії проти України

    В Україні не може відбутись широкомасштабної війни з Російською Федерацією.

    Про це заявив віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Олексій Резніков в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

    Резніков вважає, що широмасштабної війни не може бути, зокрема, в умовах економічної кризи і пандемії коронавірусу.

    За його словами, просування російських військ глибше на територію України не відбудеться.

    «Просування російських військ глибше в територію України я вже не бачу як загрозу, тому що 350 тис. українських військових пройшли випробування на східному фронті, і це серйозний потенціал, яким не володіють сьогодні, в тому числі, багато європейських країн. Тому я думаю, що широкомасштабної війни бути на сьогоднішній день не може. Тим більше в умовах економічної кризи і коронавірусної пандемії. Так, виклик є, але ми з цим викликом живемо шість років», — сказав Резніков.

    Нагадаємо, у середині травня на зустріч з Донбасу в Берлін прибув головний парламентер з російської сторони Дмитро Козак, який за підсумками заявив, що нормандський формат отримає новий імпульс.

    Раніше у Німеччині повідомляли, що про нову зустріч у нормандському форматі можна буде говорити після того, як сторонам вдасться досягти якогось прогресу.

    Віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що відновлення постачання води в окупований Росією Крим можливо після звільнення окупованих територій. Також РФ повинна забрати свої війська з території України.

    Аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму. Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.

     Читайте також:
    Нормандський формат Росія бойовики на Донбасі Донбас Берлін Олексій Резніков
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