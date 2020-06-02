Єрмак обговорив із радником Меркель активізацію переговорів щодо Донбасу



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Керівник Офісу Президента України обговорив із радником канцлера ФРН важливість активізації переговорів щодо Донбасу

Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому виконанні домовленостей грудневого саміту «Нормандської четвірки» в Парижі, зазначив Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у межах робочого візиту до Німеччини на зустрічі із зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Яном Гекером заявив, що Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому виконанні домовленостей грудневого саміту «Нормандської четвірки» в Парижі для розблокування можливості проведення наступного саміту лідерів держав у Берліні.

Про це повідомляє пресслужба президента.

На думку Андрія Єрмака, два раунди взаємного звільнення утримуваних осіб за узгодженою формулою «всі визначені на всіх визначених», успішно проведені після Паризького саміту лідерів держав – учасниць Нормандського формату, – позитивні приклади того, як ці угоди можуть бути реалізовані.

Але, за словами керівника Офісу Президента України, для розблокування подальших взаємних звільнень представники Міжнародного комітету Червоного Хреста повинні одержати доступ до осіб, незаконно утримуваних в ОРДЛО, а також у Криму та Російській Федерації.

Крім того, Андрій Єрмак наголосив на важливості припинення обстрілів як базовій умові для просування мирного процесу.

Співрозмовники обговорили співпрацю України з Європейським Союзом.

Українська сторона розраховує на підтримку з боку Німеччини євроінтеграційних прагнень України під час майбутнього головування ФРН у Раді ЄС з 1 липня, зазначив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, у середині травня на зустріч з Донбасу в Берлін прибув головний парламентер з російської сторони Дмитро Козак, який за підсумками заявив, що нормандський формат отримає новий імпульс.

Раніше у Німеччині повідомляли, що про нову зустріч у нормандському форматі можна буде говорити після того, як сторонам вдасться досягти якогось прогресу.