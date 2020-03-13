Через коронавірус перенесли зустріч радників лідерів нормандської четвірки



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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак

«Дату зустрічі обговорять у телефонній розмові з лідерами нормандської четвірки», – сказав Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив що зустріч радників лідерів нормандської четвірки мала відбутися 12 березня, але через коронавірус її перенесли.

Про це Андрій Єрмак сказав під час брифінгу о Офісі президента.

«Наступного тижня відбудеться телефонна розмова з лідерами нормандської четвірки, під час якої обговорять дату зустрічі у Берліні. Можливо, зустріч відбудеться у квітні», – зазначив глава Офісу президента.

Нагадаємо, сьогодні, 13 березня, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян на два тижні.

З 12 березня в Україні і Києві ввели обмеження для упередження можливого розповсюдження захворювання на коронавірус.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.