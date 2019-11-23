У Росії палаючу BMW загасили коричневою рідиною з асенізаторної цистерни



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Скріншот з відео

Оператор асенізаторної машини допоміг водію впоратися з пожежею

У Самарі асенізатор загасив автомобіль BMW, який загорівся на дорозі.

Про це повідомляє «Росія Самара».

Інцидент потрапив на відео і був опублікований на місцевому інтернет-ресурсі. На кадрах ролика видно, як водій асенізаторної машини спочатку поливає зі шлангу капот автомобіля.

Потім водій BMW відкрив кришку капота, після чого звідти вирвався стовп полум’я. Його швидко вдалося локалізувати за допомогою коричневої рідини, що ллється зі шлангу.

Деякі користувачі соцмереж поставилися до того, що відбувається з гумором.

«Це до грошей», – жартома зауважив юзер Артем Іванов.

«Можна цілу серію випусків Comedy Club з цього відео відзняти», – написав коментатор Steeple.

Багато відзначали, що в даному випадку каналізаційні стоки, якими гасили машину, не мали великої проблеми.

«Потім відвезе на мийку та й все. А так машина б згоріла», – висловив свою думку Kajjir.