Tesla офіційно представила електричний «бронетранспортер з майбутнього»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший електричний пікап Tesla має ретро-футуристичний дизайн

Всього буде три версії Tesla Cybertruck. Всі автомобілі повнопривідні, але розрізняються кількістю моторів і дальністю ходу на одній зарядці

У Лос-Анджелесі на спеціальній презентації голова компанії Ілон Маск офіційно представив серійну версію електропікапа Tesla, що отримав назву Cybertruck (друга назва - Cybrtrk).

За словами Маска, перший електричний пікап Tesla, що розробляється з початку 2010-х років, виділяється ретро-футуристичним дизайном в стилі DeLorean DMC-12 (користувачі жартують, що Tesla Cybertruck - розтовстілий DeLorean, плід любові DeLorean і El Camino і т.д.) і насправді машина більше схожа на «бронетранспортер з майбутнього», ніж на пікап в традиційному розумінні.

В одному з останніх повідомлень в Twiiter Ілон Маск зазначив, що на футуристичний дизайн автомобіля частково вплинув фільм про Джеймса Бонда «Шпигун, який мене любив», хоча до цього голова компанії Tesla неодноразово вказував в якості джерела натхнення «Того, що біжить по лезу». Як би там не було, Tesla Cybertruck виглядає дуже незвично і викликає найрізноманітніші асоціації, наприклад з Ларою Крафт з першої гри Tomb Raider 1996 року випуску:

Інтер'єр Cybertruck теж вельми незвичайний: два ряди сидінь, один великий 17-дюймовий екран у центрі торпедо і футуристичне рульове управління, як у космічного корабля.

Якщо без жартів, яких уже чимало, а буде ще більше, враховуючи наскільки незвично виглядає новинка Tesla, виробник робить головний акцент на максимальний захист пасажирів. Кузов Tesla Cybertruck зроблений з надтвердої холоднокатаної нержавіючої сталі, а скло броньоване за фірмовою технологією.

Всього буде три версії Tesla Cybertruck. Всі автомобілі повнопривідні, але розрізняються кількістю моторів - одним, двома і трьома - і дальністю ходу на одній зарядці - 250 миль (400 кілометрів), 300 миль (480 кілометрів) і 500 миль (800 кілометрів) відповідно. Само собою, динаміка розгону теж різниться в залежності від версії: базова версія Tesla Cybertruck з одним двигуном зможе розганятися до 96,6 кілометрів на годину (60 миль в годину) за 6,5 секунди, середня - за 4,5 секунди, а старша - за 2,9 секунди. Буксировочна здатність теж буде залежати від версії - 7500 фунтів (3400 кг), 10000 фунтів (4530 кг) і 14 000 фунтів (6350 кг) відповідно. Вантажопідйомність досягає 3500 фунтів (майже 1600 кг).

Незалежно від модифікації автомобіль оснащується системою просунутого круїз-контролю Autopilot і адаптивною пневматичною підвіскою для підлаштування висоти кожної осі в залежності від навантаження.

Elon Musk's one more thing at the Tesla #Cybertruck event...an ATV pic.twitter.com/6mQx0RJ5Is — Manoj Pallai (@manojpallai) 22 ноября 2019 г.

До того ж до пікапу Маск показав електричний квадроцикл, що може міститися в кузов Cybertruck і заряджатися від нього. В одному з твітів Маск назвав Cybertruck офіційним вантажівкою для Марса, а на презентації для демонстрації неймовірної потужності Cybertruck показав ролик, де пікап Tesla легко тягне за собою потужний пікап Ford F150, який намагається їхати в іншу сторону. Характерно на тлі ролика, де Ford F-150 буксирує поїзд вагою більше 450 тонн.

На презентації Маск також розповів, що кузов досить міцний, щоб витримати влучення кулі дев'ятиміліметровий калібру. І демонстрацію з сильним ударом «молотом Тора» презентаційний Tesla Cybertruck переніс дуже гідно.

They hit the Tesla #Cybertruck with a sledgehammer and nothing happened pic.twitter.com/O26nyLPWHa — Mashable (@mashable) 22 ноября 2019 г.

Але коли співробітник Tesla кинув у скло металеву кулю, воно тріснуло.

The windows on the Tesla #Cybertruck didn't fare as well under a beating. "We'll fix it in post," Elon Musk jokes. pic.twitter.com/AH21ftmAYq — Mashable (@mashable) 22 ноября 2019 г.

І Маску довелося закінчувати презентацію на тлі броньованого Tesla Cybertruck з розбитими шибками.

Хоча голова компанії Tesla не розгубився і відбувся жартами, що виправить це до виходу автомобіля на ринок.

Треба думати, після виходу Tesla Cybertruck власники класичних пікапів з двигунами внутрішнього згоряння більше не наважаться блокувати зарядні станції Supercharger.

Компанія вже відкрила передзамовлення на Tesla Cybertruck на своєму сайті з обов'язковим внесенням депозиту в розмірі $ 100. Ціни ж такі: $ 39 900, $ 49, 900 і $ 69 900 - за базову, середню і топову версію відповідно. Старт виробництва базової і середньої намічений на кінець 2021 року, а топова надійде в продаж тільки в кінці 2022 року.

Прямими конкурентами Tesla Cybertruck виступлять електричний Ford F-150 і Rivian R1T.