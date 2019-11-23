Директор Софії Ротару прокоментував цькування співачки у Росії



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Співачка тільки один раз відмовилася від участі в російському концерті – Лавров

Цькування співачки Софії Ротару через повернення в Росію пояснюється замовленням проти неї.

Про це директор артистки Сергій Лавров розповів порталу Ura.ru.

Він нагадав, що співачка тільки один раз відмовилася від участі в російському концерті. «І то тільки тому, що в Україні було оголошено військовий стан, і чоловікам було заборонено виїзд з країни», – розповів директор, пояснивши, що в команді Ротару працюють і чоловіки.

Крім того, менеджер артистки спростував інформацію про те, що вона повертається до Росії заради заробітків. За його словами, концерт «Пісня року» – безкоштовний захід, а комерційні виступи співачка влаштовує дуже рідко.

Раніше глава соціального комітету Ради Федерації Валерій Рязанський закликав росіян не ходити на концерти Ротару. У свою чергу, продюсер Йосип Пригожин назвав співачку «заручницею політичних обставин», а її повернення пояснив тим, що вона не хоче «прощатися з активним життям».

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17 листопада стало відомо, що Ротару приїде в Москву на зйомки музичної премії «Пісня року», а також виступить на фестивалі «Легенди ретро FM». Артистка розглядає і пропозиції виступити на новорічних корпоративах.