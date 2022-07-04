У Росії помер учений, якого заарештували за підозрою в державній зраді

Колкер помер у реанімації однієї з московських лікарень, куди його доставили зі слідчого ізолятора

У неділю, 3 липня, помер російський вчений, доктор фізико-математичних наук 54-річний Дмитро Колкер, якого ФСБ заарештувала у лікарні в Новосибірську. Ученого госпіталізували через рак підшлункової залози.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на його адвоката.

Колкер помер у реанімації однієї з московських лікарень, куди його доставили зі слідчого ізолятора “Лефортово”. ФСБ запідозрила науковця у державній зраді, зокрема у співпраці з китайськими спецслужбами.

Завідувач лабораторії квантових оптичних технологій Новосибірського державного університету Дмитро Колкер часто проводив лекції для студентів цієї країни.

Російська спецслужба вивезла арештованого до Москви, хоча він лежав на лікарняному ліжку на останній стадії раку. Політ до російської столиці та перебування в ізоляторі виявилися надскладним випробуванням для хворого організму.

Вчений потребував серйозної медичної допомоги, адже він навіть їсти самостійно не міг.

Нагадаємо, раніше у Новосибірську заарештували 75-річного професора Анатолія Маслова, якого також етапували до слідчого ізолятора “Лефортово” у Москві. Головного наукового співробітником Інституту теоретичної та прикладної механіки також підозрюють у державній зраді.