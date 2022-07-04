Літаки окупантів облетіли кордони України: була загроза ракетних ударів

Ввечері у східних та центральних областях України оголошували повітряну тривогу

Приблизно о 20:30 3 липня у багатьох українських містах вкотре оголосили повітряну тривогу. Причиною були російські винищувачі, які облетіли кордони нашої країни. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 канал.

Сирени лунали на Сході та Півдні.

Ігнат зауважив, що ввечері у східних та центральних областях України оголошували повітряну тривогу.

«Ми вже не раз говорили, що не можна зволікати, навіть якщо обстрілів немає. Цього разу літаки, які ті сумнозвісні ракети К-22 носять під крилами, з аеродрому Шайковка у Росії облетіли довкола України, покрутилися біля Криму»,

– додав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, літаки російських окупантів погрожували завдати ракетних ударів по Україні. Саме тому повітряна тривога була, хоч обстріли цього разу, на щастя, не трапились.

«І щоб усього цього не сталося і щоб уникати такого повітряного тероризму, ми очікуємо від країн Заходу потужні системи. Система NASAMS сьогодні є топтемою», – зауважив Ігнат.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що однією з причин переходу на дуже старі ракети можуть бути великі втрати авіації.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок нічного ракетного удару літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району Одещини, трьома ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку.