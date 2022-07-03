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    Соціум

    «Витік» гіперзвуку за кордон: російських вчених звинувачено у держзраді

    Справа Анатолія Маслова, ймовірно, пов'язана з передачею даних, пов'язаних з розробками у сфері гіперзвуку - «Витік» гіперзвуку за кордон: російських вчених звинувачено у держзраді
    Справа Анатолія Маслова, ймовірно, пов'язана з передачею даних, пов'язаних з розробками у сфері гіперзвуку
    фото з відкритих джерел

    Вже другого новосибірського вченого за останні дні заарештували за підозрою в держзраді

    У Новосибірську заарештували професора Інституту теоретичної та прикладної механіки. Російські спецслужби звинуватили 75-річного професора Анатолія Маслова, який працює головним науковим співробітником Інституту теоретичної та прикладної механіки в Новосибірську, у державній зраді. Про це повідомляє видання «Настоящее время».

    Справа Анатолія Маслова, ймовірно, пов'язана з передачею даних, пов'язаних з розробками у сфері гіперзвуку. Ученого звинувачують у передачі цих даних Китаю.

    Відомо, що основний напрямок його наукової діяльності – аерогазодинаміка. Маслов розробив ефективні алгоритми для числових розрахунків стійкості стиснених течій і показав можливість повної стабілізації надзвукового прикордонного шару за допомогою охолодження поверхні літального апарату.

    Маслов став уже другим вченим з Новосибірська, заарештованим за підозрою в держзраді (стаття 275 КК РФ) за останні дні. Раніше 54-річного доктора фізико-математичних наук Новосибірського державного університету Дмитра Колкера заарештували просто в лікарні, куди його госпіталізували через рак підшлункової залози.

    Обох науковців відправлено з Новосибірська до Москви, оскільки справи про державну зраду розслідує Центральний апарат ФСБ. За державну зраду передбачено покарання до 20 років позбавлення волі.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Витік» гіперзвуку за кордон: російських вчених звинувачено у держзраді