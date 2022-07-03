«Витік» гіперзвуку за кордон: російських вчених звинувачено у держзраді

Справа Анатолія Маслова, ймовірно, пов'язана з передачею даних, пов'язаних з розробками у сфері гіперзвуку

Вже другого новосибірського вченого за останні дні заарештували за підозрою в держзраді

У Новосибірську заарештували професора Інституту теоретичної та прикладної механіки. Російські спецслужби звинуватили 75-річного професора Анатолія Маслова, який працює головним науковим співробітником Інституту теоретичної та прикладної механіки в Новосибірську, у державній зраді. Про це повідомляє видання «Настоящее время».

Справа Анатолія Маслова, ймовірно, пов'язана з передачею даних, пов'язаних з розробками у сфері гіперзвуку. Ученого звинувачують у передачі цих даних Китаю.

Відомо, що основний напрямок його наукової діяльності – аерогазодинаміка. Маслов розробив ефективні алгоритми для числових розрахунків стійкості стиснених течій і показав можливість повної стабілізації надзвукового прикордонного шару за допомогою охолодження поверхні літального апарату.

Маслов став уже другим вченим з Новосибірська, заарештованим за підозрою в держзраді (стаття 275 КК РФ) за останні дні. Раніше 54-річного доктора фізико-математичних наук Новосибірського державного університету Дмитра Колкера заарештували просто в лікарні, куди його госпіталізували через рак підшлункової залози.

Обох науковців відправлено з Новосибірська до Москви, оскільки справи про державну зраду розслідує Центральний апарат ФСБ. За державну зраду передбачено покарання до 20 років позбавлення волі.