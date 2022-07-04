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    Новини

    В окупованому Сніжному сильна пожежа з вибухами (відео)

    В окупованому Сніжному на Донеччині сильна пожежа з вибухами: ймовірно, уражено військовий склад РФ - В окупованому Сніжному сильна пожежа з вибухами (відео)
    В окупованому Сніжному на Донеччині сильна пожежа з вибухами: ймовірно, уражено військовий склад РФ
    фото з відкритих джерел

    Вибухає в районі заводу «Сніжнянськхіммаш»

    В окупованому росіянами з 2014 року місті Сніжне Горлівського району Донецької області близько 1-ї години ночі 4 липня пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа.

    Судячи з відео, яке публікують місцеві мешканці і телеграм-канали, йдеться про чергове ураження російських військових складів з боєприпасами, що активно детонують.

    Як зазначено, згаданий склад є найбільшим на захоплених землях у регіоні.

    За даними телеграм-каналу «Типичный Донецк», вибухає в районі заводу «Сніжнянськхіммаш».

    На відео видно сильну пожежу за межею міста – стовпи полум'я та чорного диму піднімаються у небо. При цьому лунають вибухи.

    25 червня в районі того самого заводу вже була знищена база російської військової техніки. За свідченнями городян, у неї влучно прилетіли дві ракети (ймовірно, «Точка-У»).

    Сніжне розташоване неподалік від кордону з Росією. Це місто було окупованим одним із перших у 2014 році й протягом останніх 8 років залишалося «глибоким тилом« окупантів.

    агадаємо, у російському Бєлгороді вночі прогриміли потужні вибухи. Жителі чули кілька залпів. Після цього в районі вулиць Садова-Чумичова почалася пожежа. Також повідомляли про вибухи біля аеродрому.

    Відомо, що частково зруйновані 11 багатоповерхівок і близько 40 приватних будинків, із них 5 – повністю. Губернатор Бєлгорода В’ячеслав Гладков повідомив про чотирьох постраждалих росіян.

    Водночас пропагандисти почали діяти на випередження та розміщують в соцмережах легенду про обстріл російської території ЗСУ. Так, кремлівський пропагандист Володимир Соловйов опублікував світлини нібито збитого українського безпілотника.

    Читайте також: Чому Путін наказав завдати удару по житловому масиву в Бєлгороді
    Теги: пожежа росія окупанти війна путін обстріл Україна окупація #stoprussia
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    В окупованому Сніжному сильна пожежа з вибухами (відео)