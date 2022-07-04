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    Новини

    На півдні ЗСУ знищили 47 окупантів та вісім одиниць техніки

    На півдні ЗСУ за добу знищили 47 окупантів - На півдні ЗСУ знищили 47 окупантів та вісім одиниць техніки
    На півдні ЗСУ за добу знищили 47 окупантів
    фото з відкритих джерел

    Українські Повітряні сили атакували також склад боєприпасів у Баштанському та Снігурівському районах Миколаївщини

    Оперативне командування Південь повідомило, що за останню добу на південному фронті було ліквідовано 47 російських військових та вісім одиниць техніки.

    Також було збито безпілотник Орлан-10. Його знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу.

    Українські Повітряні сили атакували також склад боєприпасів у Баштанському та Снігурівському районах Миколаївщини.

    Усього за добу ліквідували:

    • 47 окупантів;
    • 2 самохідні артустановки;
    • гаубиця Мста-Б;
    • радіолокаційна станція та станція радіоелектронної розвідки;
    • 3 одиниці броньованої техніки.

    «У північно-західній частині Чорного моря корабельне угрупування ворожих сил додатково посилено підводним човном. Напоготові 28 ракет типу Калібр. 2 ВДК нагадують про присутність у ворожих планах десантної операції», – повідомили у командуванні.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    На півдні ЗСУ знищили 47 окупантів та вісім одиниць техніки