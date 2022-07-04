На півдні ЗСУ знищили 47 окупантів та вісім одиниць техніки

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На півдні ЗСУ за добу знищили 47 окупантів

Українські Повітряні сили атакували також склад боєприпасів у Баштанському та Снігурівському районах Миколаївщини

Оперативне командування Південь повідомило , що за останню добу на південному фронті було ліквідовано 47 російських військових та вісім одиниць техніки.

Також було збито безпілотник Орлан-10. Його знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу.

Українські Повітряні сили атакували також склад боєприпасів у Баштанському та Снігурівському районах Миколаївщини.

Усього за добу ліквідували:

47 окупантів;

2 самохідні артустановки;

гаубиця Мста-Б;

радіолокаційна станція та станція радіоелектронної розвідки;

3 одиниці броньованої техніки.

«У північно-західній частині Чорного моря корабельне угрупування ворожих сил додатково посилено підводним човном. Напоготові 28 ракет типу Калібр. 2 ВДК нагадують про присутність у ворожих планах десантної операції», – повідомили у командуванні.