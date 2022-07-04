На півдні ЗСУ знищили 47 окупантів та вісім одиниць техніки
Українські Повітряні сили атакували також склад боєприпасів у Баштанському та Снігурівському районах Миколаївщини
Також було збито безпілотник Орлан-10. Його знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу.
Українські Повітряні сили атакували також склад боєприпасів у Баштанському та Снігурівському районах Миколаївщини.
Усього за добу ліквідували:
- 47 окупантів;
- 2 самохідні артустановки;
- гаубиця Мста-Б;
- радіолокаційна станція та станція радіоелектронної розвідки;
- 3 одиниці броньованої техніки.
«У північно-західній частині Чорного моря корабельне угрупування ворожих сил додатково посилено підводним човном. Напоготові 28 ракет типу Калібр. 2 ВДК нагадують про присутність у ворожих планах десантної операції», – повідомили у командуванні.