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У Росії розбився черговий штурмовик Су-25

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Росії розбився черговий штурмовик Су-25
Штурмовикам Су-25 по 40 років, тож вони часто падають
фото з відкритих джерел

Пілот встиг катапультуватися і залишився живим

У Росії знову розбився штурмовик Су-25. Про це повідомляють телеграм-канали. За попередньою інформацією, у літака спалахнув двигун. Пілот встиг катапультуватися і нібито залишився живим.

У Росії розбився черговий штурмовик Су-25 фото 1

Міністерство оборони Росії поки ніяк не прокоментувало інцидент. Також не уточнюється, де саме сталося падіння літака.

У росіян це друга аварія Су-25 за короткий період. Цим літакам 40 років.

Раніше повідомлялося, що 23 лютого у Валуйському міському окрузі Бєлгородської області РФ впав літак Су-25 міністерства оборони. Штурмовик упав на сарай із сіном, почалася пожежа, споруда згоріла.

Також ЗСУ збили за добу літак Су-25, два безпілотники та дрон-камікадзе. 

Теги: пожежа літак аварія пілот

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