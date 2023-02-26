У Росії розбився черговий штурмовик Су-25

Штурмовикам Су-25 по 40 років, тож вони часто падають

Пілот встиг катапультуватися і залишився живим

У Росії знову розбився штурмовик Су-25. Про це повідомляють телеграм-канали. За попередньою інформацією, у літака спалахнув двигун. Пілот встиг катапультуватися і нібито залишився живим.

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Міністерство оборони Росії поки ніяк не прокоментувало інцидент. Також не уточнюється, де саме сталося падіння літака.

У росіян це друга аварія Су-25 за короткий період. Цим літакам 40 років.

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Раніше повідомлялося, що 23 лютого у Валуйському міському окрузі Бєлгородської області РФ впав літак Су-25 міністерства оборони. Штурмовик упав на сарай із сіном, почалася пожежа, споруда згоріла.

Також ЗСУ збили за добу літак Су-25, два безпілотники та дрон-камікадзе.