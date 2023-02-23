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У Бєлгородській області впав літак міноборони РФ (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Бєлгородській області впав літак міноборони РФ (фото)

На місці працюють слідча група та співробітники МНС

У Валуйському міському окрузі Бєлгородської області РФ впав літак Су-25 міністерства оборони. Про це передають росЗМІ.

Наразі на місці працюють слідча група та співробітники МНС.

У Бєлгородській області впав літак міноборони РФ (фото) фото 1
У Бєлгородській області впав літак міноборони РФ (фото) фото 2

Причина того, що сталося, з'ясовується. 

Інформації про постраждалих поки немає. 

У Бєлгородській області впав літак міноборони РФ (фото) фото 3

ЗМІ повідомляють, що штурмовик упав на сарай із сіном, почалася пожежа, споруда згоріла.

Нагадаємо, триває 365-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром добровольчий загін росіян відмовляється продовжувати йти в наступ.

Теги: літак Міноборони росія

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