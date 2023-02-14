Нацгвардійці знищили російський літак Су-25 та розповіли деталі

За неповний місяць підрозділом ПЗРК бригади «Спартан» було збито п'ять повітряних цілей в районі Бахмута

ЗСУ вразили ціль з першого пострілу

Бійці Нацгвардії з переносного зенітно-ракетного комплексу збили ще один російський штурмовик Су-25. Літак загарбників був знищений біля Бахмута. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

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«13 лютого о 18:03 вечора в районі Бахмута нацгвардійці «відпрацювали» ворожий літак Су-25, який завдавав ударів по українських позиціях і населених пунктах. В результаті бойової роботи розрахунку з ПЗРК «Перун» ворожий літак було знешкоджено», – йдеться в повідомленні.

Українські бійці розповіли, що вразили ціль з першого пострілу, після чого ворожий штурмовик загорівся і далі почав знижуватися за лінією перетину, доля пілотів невідома. «Знешкодив російську «сушку» гвардієць строкової служби старший солдат Максим Балута, який на початку війни 6 березня збив перший ворожий літак в Харківській області», – зазначено в повідомленні.

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Нацгвардійці додають, що за неповний місяць підрозділом ПЗРК бригади «Спартан» було збито п'ять повітряних цілей в районі Бахмуту. Проте зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Як повідомлялося, 11 лютого, українські захисники збили ворожий літак у битві за Бахмут, що на Донеччині.